Rzadko się to zdarza, by samozwańczy mistrz europejskiej piłki, napastnik Cristiano Ronaldo, podszedł po meczu do kapitana przeciwnej drużyny, by nie tylko uścisnąć mu rękę, ale... pocieszyć. Ronaldo zdobył się na ten gest i wyznał, że gra polskiej reprezentacji zrobiła na nim wrażenie.

To był bardzo trudny mecz, jak przystało na ćwierćfinał. Polska grała bardzo dobrze. Mają silny zespół i dobrze grają w piłkę. Są bardzo silni, mocni fizycznie i doświadczeni.

- powiedział krótko Ronaldo.

Jak przystało na czołowego napastnika portugalskiej drużyny i kapitana, nie szczędził pochlebstw swojemu zespołowi. Co ciekawe, piłkarz zazwyczaj nie pozostawia suchej nitki w wywiadach, kiedy komentuje starcia na murawie. Tendencja do ubarwiania rzeczywistości? Tym razem nie mógł mówić tylko o swoim zespole w samych superlatywach. Dobrze o tym wiedział.

Naszym celem było zwycięstwo. Chciałbym pogratulować kolegom, trenerowi i całemu sztabowi. Wszyscy wykonaliśmy niesamowitą robotę.

Polscy kibice zakochali się w grze Michała Pazdana. Nasz obrońca nie dawał Ronaldo okazji do popisania się piłkarskimi umiejętnościami, co tylko powiększało frustrację gwiazdy Portugalii...

Tak inspirującą drużyna. Wielki duch walki. Wielkie gwiazdy i młode talenty, wymarzony zespół.

- rozbrzmiewają dumne głosy internautów.

Może i nie wygrali, ale dla Polaków są bohaterami.

Dumni po zwycięstwie, wierni po porażce - chyba te słowa należą do najczęściej cytowanych fraz, które pojawiają się w internecie. Zagraniczne media dostrzegły, że polska reprezentacja zasługuje na więcej, a rzuty karne to kwestia szczęścia. Potwierdzają to słowa Ronaldo"

Naszym celem był awans. Może nie był to nasz najlepszy mecz, ale jesteśmy już w półfinale. Karne to zawsze loteria. Portugalia wykonywała je lepiej i zasłużyła na wygraną.

- zakończył wypowiedź CR7.

