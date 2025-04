1 z 4

Robert Lewandowski z córką Klarą na spacerze

W rozmowie ze stacją TVP Sport Robert Lewandowski wyjawił, że dziecko daje mu ogromne szczęście.

Wiadomo, o swoim dziecku trzeba się wypowiadać i powinno się w samych superlatywach. Klara jest uśmiechniętym dzieckiem i sprawia to wielką radość, frajdę, spędzanie z nią czasu. Powiem szczerze, jest to coś czego wcześniej nie doświadczyłem. Dużo osób mi o tym mówiło – o ojcostwie. Uśmiechałem się i cieszyłem się ich szczęściem, ale dopóki sam tego nie przeżyłem, to nie wiedziałem o czym tak naprawdę mówili (...).

A co piłkarz powiedział o wstawaniu w nocy do dziecka? Czy Klara jest śpiochem czy daje się we znaki?