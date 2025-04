Młode mamy w Polsce nie mają łatwego życia. Presja na bycie idealną matką z perfekcyjną figurą, pięknym domem i zawrotną karierą zawodową jest ogromna. A tak wygórowanym oczekiwaniom nie tylko trudno sprostać, jest to wręcz... niemożliwe. Dlatego wpis na fanpage'u Ani Lewandowskiej, nagradzanej karateczki, trenerki fitness i co tu dużo mówić, gwiazdy, to miły powiew normalności w szaleństwie social mediowej presji na perfekcyjność.

Anna Lewandowska wspiera młode mamy

Na swoim fanpage'u na Facebooku Ania podzieliła się z fanami optymistyczną refleksją. Przyznała, jak mocno zmieniły się jej priorytety po narodzinach córeczki. Niektóre, ważne do tej pory sprawy zeszły na dalszy plan:

Po narodzinach córeczki wszystko się zmieniło… przede wszystkim nastawienie i podejście do wielu ważnych jak mi się wydawało spraw. To, co jeszcze kilka miesięcy temu mogło być wartością TOP, nagle przeszło na dalszy plan. Nawet nie zauważyłam kiedy to się stało :) Płaski brzuch, jędrne pośladki, smukłe ramiona – no pewnie! Każdy chce je mieć! Ale kochane Drogie Mamy❤️… to wszystko przy okazji. Jako trener personalny namawiam – bawmy się sportem, czerpmy frajdę z aktywności fizycznej.

Zaapelowała też do kobiet, by nie stawiały sobie nierealnych celów, a cieszyły się z małych sukcesów i codziennego życia. Trenerka radzi, by sport był przyjemnością i sposobem na odstresowanie i zdradza, że sama dopiero uczy się odpuszczać. W swoim poście apeluje też do kobiet:

Kochane! I przede wszystkim WSPIERAJCIE SIĘ, nie tylko w gorszych chwilach, ale także w tych, dzięki którymi możemy razem dzielić się swoimi radościami – tymi dużymi i małymi.

Statystyki pokazują, jak bardzo Polki potrzebują słów wsparcia. W ciągu 15 godzin od opublikowania wpis doczekał się 16 tysięcy polubień, 98 udostępnień i 232 komentarzy. Czekamy na więcej!

