Choć są razem tyle lat, nadal są w siebie wpatrzeni, jakby dopiero co się poznali. Tworzą pełną i zgraną rodzinę, uśmiechniętą nie tylko na zdjęciach, ale i w życiu. Zawsze tak było?

Tak! Przeszukując internet (Facebook, Instagram) trudno nie natknąć się na stare zdjęcia Lewandowskich sprzed kilku lat. Wówczas najwięcej uwagi poświęca się Ani Lewandowskiej (wówczas jeszcze Stachurskiej). Eksperymentowała z włosami (ciemny brąz, grzywka) oraz... karnacją. Zawsze jednak była uśmiechnięta i radosna. Ta energia towarzyszy jej zawsze!

A jak kiedyś wyglądał Robert Lewandowski? Z okazji jego urodzin pokazywałyśmy wam jego zdjęcia z dzieciństwa i z czasów ostrych treningów, gdy był nastolatkiem.

To, co się nie zmienia, a tylko ewoluuje, to ich związek. Jak kiedyś wyglądała Anna Lewandowska czy Robert Lewandowski? Zobaczcie stare zdjęcia Lewandowskich!

