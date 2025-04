1 z 7

Robert Lewandowski od 2008 roku gra w reprezentacji Polski. Już w swoim pierwszym meczu, który zagrał z orzełkiem na piersi, strzelił gola! Dobry debiut przełożył się na fenomenalne wyniki również w kolejnych meczach. Do tej pory Robert Lewandowski zagrał 98 meczów, w czasie których strzelił aż 55 goli! To czyni go najlepszy strzelcem Biało-Czerwonych. Nie bez powodu od 2014 roku Robert Lewandowski z dumną nosi opaskę kapitana kadry.