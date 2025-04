To już 5 lat! Anna i Robert Lewandowscy to obecnie jedna z najpopularniejszych par w Polsce. On - utalentowany, odnoszący sukcesy piłkarz, ona - trenerka i dietetyczka. Od ponad roku jest z nimi również ukochana córeczka Klara. Z okazji okrągłej rocznicy ślub Anny i Roberta, przygotowaliśmy dla was ciekawostki z tego ważnego dnia!

Ślub Lewandowskich - termin i szczegóły

Anna i Robert Lewandowscy pobrali się 22 czerwca 2013 roku. Ceremonia ślubna odbyła się w Serocku w Kościele św. Anny na Zalewem Zegrzyńskim. Na przyjęcie weselne goście zostali zaproszeni do klimatycznego pensjonatu w Trębkach Nowych. Panna młoda wystąpiła w klasycznej sukni ślubnej, zaprojektowanej przez Macieja Zienia.

Choć wesele Anny i Roberta Lewandowskich było jak z bajki, to nie wszystko poszło po myśli państwa młodych. Podpowiadamy, że chodzi o pierwszy taniec. ;) Szczegóły w materiale wideo!

