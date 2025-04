Rodzice z przejęciem wyczekują tego dnia. Wyobrażają sobie, jak będzie pięknie, jak świat zwolni i wszystko przestanie się liczyć. A gdy rodzi się ich dziecko, okazuje się, że pośród wielu chwil szczęścia i spełnienia, czeka ich też wiele trudnych momentów. Robert Lewandowski otworzył się i opowiedział o pierwszych tygodniach po narodzinach ukochanej córeczki – Klary. Wyznał, że nie były dla niego łatwe.

„Dzięki niej zrozumiałam, jaki jest największy sens w życiu”. Anna Lewandowska o miłości do córki – tak intymnie jeszcze nie było

Robert Lewandowski chciał być przygotowany do swojej nowej życiowej roli, dlatego zanim został ojcem, czytał różne podręczniki. Jednak rzeczywistość dała mu w kość.

Pierwsze tygodnie były bardzo trudne, bo właściwie nie wiedziałem, co mam robić. Czytałem przeróżne poradniki, ale prawdziwe życie wygląda inaczej niż to opisane w książkach - przyznał w rozmowie z serwisem BleacherReport.

Na szczęście tylko początki były takie trudne. Potem Lewy, Ania i Klara rozkręcili się.

„Po jakichś pięciu tygodniach nauczyliśmy się życia z naszą córką. Okazało się, że to wcale nie jest takie trudne. Nie mieliśmy żadnych problemów, mała naprawdę rzadko płacze” – czytamy dalej.

Gdy piłkarz musiał jechać na ważny mecz albo miał zgrupowanie, niezastąpiona była oczywiście Ania. „Powiedziała, że mam się nie przejmować, że ona wszystkim się zajmie, bo wiem, że muszę się wyspać” – powiedział Lewy.

Jak zmieniło go bycie tatą? „Mam wrażenie, że to wydarzenie daje jakąś dodatkową moc. Mam kolejną osobę, dla której mogę grać i strzelać bramki. To fajne uczucie!” – powiedział Lewy w rozmowie z Super Expressem.

