Reese Witherspoon należy do jednych z najbardziej lubianych aktorek. Nic dziwnego! Przesympatyczna Reese jest tak naturalna i wesoła, że mamy wrażenie że to dziewczyna z sąsiedztwa, a nie gwiazda Hollywood!

Reklama

Reese Witherspoon to także mama na medal. Reese Witherspoon jest ulubienicą paparazzi, bowiem jej ulubioną formą spędzania czasu jest sport oraz... spacery z 3 dzieci, a zwłaszcza z 3-letnim Tennessee, który jest wpatrzony w mamę jak w obrazek. Razem wyglądają jak z okładki luksusowego magazynu dla mam!

Sweet lil walks with this sweet lil guy ❤️ #Vacationmood @draperjamesgirl. Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) 20 Lip, 2015 o 8:46 PDT

Reese Witherspoon w casualowym looku

Kilka tygodni temu pokazywałyśmy wam, że dzieci Reese Witherspoon są do niej bardzo podobne. Reese Witherspoon, a w zasadzie Laura Jeanne, bo tak naprawdę brzmi jej nazwisko, mimo że zbliża się do magicznej 40-stki, wciąż wygląda nieskazitelnie! Czy to kwestia genów? Aktorka została w 2007 roku ambasadorką marki kosmetycznej i absolutnie nie narzeka na brak pracy. Jej kalendarz już do 2017 roku, a mimo to filmowa legalna blondynka etatowo zajmuje się dziećmi, poświęca im każdą wolną chwilę i zawsze jest uśmiechnięta. Tak trzymać!

Reklama

Zobacz też:



Kożuchowska szczerze o macierzyństwie Gwiazdy bez makijażu: jak wyglądają? Piękna modelka bez makijażu z synkiem