Co łączy Edytę Górniak i Rafała Brzozowskiego? Jak się okazuje, oprócz tego, że oboje reprezentowali Polskę na Eurowizji, łączy ich też ogromna sympatia. Dość niedawno wokalistka odpowiedziała na pytanie, co myśli o Brzozowskim. Stwierdziła, że jest on jej zdaniem jedną z najmilszych osób w show biznesie. Jak zareagował na to muzyk?

Reklama

Rafał Brzozowski o Edycie Górniak

Brzozowski przyznał, że słowa Górniak bardzo mile go zaskoczyły i zupełnie się ich nie spodziewał.

Od razu zadzwoniłem jej podziękować. Edyta jest przemiłą osobą i bardzo otwartą. Takie słowa od niej, a uważam, że jest ona najlepszą wokalistką w kraju, to ja tylko mogłem powiedzieć - dziękuję! - podsumował gwiazdor

Wokalista miał też okazję spotkać się z Górniak i wystąpić w jednej z jej transmisji na żywo, które gwiazda regularnie prowadzi na swoim koncie na Instagramie. Wygląda na to, że łączy ich szczerze przyjaźń i oboje bardzo wspierają się w swoich karierach.

Reklama

Czytaj także:

Czego Magda Gessler potrzebuje, by przeprowadzić „Kuchenne rewolucje”? Lista jest długa...

Dlaczego Martyna z „Hotel Paradise” nie chce mieć dzieci? Szczera odpowiedź uczestniczki programu

13 lat temu podbiła serca Polaków występem w „Mam Talent”. Czym Klaudia Kulawik zajmuje się dzisiaj?