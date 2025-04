„Kuchenne rewolucje” w tym miesiącu obchodziły swoje 11 urodziny. Program od lat niezmiennie chętnie ogląda tysiące widzów, a Magda Gessler jednogłośnie została okrzyknięta królową TVN-u. Chociaż na ekranach kulinarno-rozrywkowe show gości już od ponad dekady, niewiele ciągle wiadomo o jego kulisach.

Restauratorka co jakichś czas uchyla rąbka tajemnicy i zdradza szczegóły produkcji, takie jak to, czy jest ktoś, kto mógłby ją zastąpić w poprowadzeniu rewolucji oraz kto płaci za zmianę wystroju restauracji. Wiele z tych sekretów może porządnie zaskoczyć nawet największych fanów!

Czego Magda Gessler potrzebuje do „Kuchennych rewolucji”?

Okazuje się, że lista niezbędnych składników do przeprowadzenia rewolucji w podupadających restauracjach jest bardzo długa, ale wbrew pozorom... wcale nie wyszukana. Czego zatem restauratorka potrzebuje, by rewolucja okazała się sukcesem?

Przede wszystkim Magda Gessler nie wyobraża sobie bez programu bez swojej sprawdzonej ekipy, która pomaga w przeprowadzeniu rewolucji. Ludzie są dla restauratorki niezwykle ważni w każdym aspekcie jej życia - także w pracy. Bez zaufanych współpracowników nie jest w stanie przystąpić do pracy.

Nie bez znaczenia jest także pora, o której Magda Gessler przystępuje do pracy. Okazuje się, że restauratorce najbardziej odpowiada praca dopiero w okolicach godziny 16. Wcześniej nie jest w stanie przeprowadzać rewolucji, ponieważ przez adrenalinę często nie śpi nawet do 6 rano.

Co więcej, do przeprowadzenia idealnej rewolucji Magda Gessler potrzebuje... wygodnych butów! W początkowych sezonach widzowie często widzieli ją na koturnach lub nawet wysokich obcasach, jednak z biegiem lat zamieniła je na płaskie obuwie. Jak tłumaczy, w kuchni potrzebna jest szybkość - szczególnie, jeśli ekipa w kuchni jest wyjątkowo mała.

Nie da się ukryć, że podczas tak intensywnej pracy nawet sama Magda Gessler potrzebuje chwili wytchnienia. Dlatego właśnie, aby móc odpocząć, ma do dyspozycji swój własny kamper. Jest w nim łóżko, prysznic, łazienka, kuchnia, lodówka... I do tego mikrofala, której restauratorka oczywiście nie używa.

Z łóżka w kamperze Magda Gessler korzysta jedynie po to, by zdrzemnąć się, gdy tego potrzebuje w ciągu dnia, jednak zwykle sypia w hotelach - i to nie byle jakich. Jak sama przyznaje, ma kilka wymagań, które muszą one spełniać: pokój musi mieć dobry materac, działającą klimatyzację i okna, które się otwierają. Restauratorka lubi też, gdy jest balkon, a za nim chociaż odrobina zieleni, na którą może popatrzeć.

