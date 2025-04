7 stycznia w Los Angeles po raz 75. przyznano Nagrody Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej, czyli Złote Globy. Uwielbiana przez Amerykanów dziennikarka odebrała nagrodę za „wybitny wkład w rozwój kultury i rozrywki”. Oprah Winfrey jest pierwszą czarnoskórą kobietą, która otrzymała to wyróżnienie.

Obserwowanie wydarzeń wieczoru było interesujące ze względu na kontekst: Hollywood jest w trakcie zmian i przeżywa jedno z najpotężniejszych tąpnięć w historii. Skandal wokół Harveya Weinsteina zaowocował manifestami kobiet, które doświadczyły przemocy. Wszystkie aktorki podczas gali miały czarne suknie - to był znak kobiecej solidarności.

Przemówienie Winfrey, po odebraniu nagrody, trwało blisko 10 minut, a każde słowo było ważne i zawierało w sobie potężny ładunek emocjonalny.

Przemówienie Oprah Winfrey na gali Złote Globy 2018

Jej wypowiedź była bardzo osobista. Winfrey wspomniała dzieciństwo, nawiązała do swoich tragicznych doświadczeń, odniosła się do afery, która wybuchła w Hollywood i do akcji #timesup. Podkreśliła, że tylko szczerość i prawda sprawią, że Hollywood oczyści się z brudu i zakłamania.

Cenię prasę teraz bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej, teraz, gdy staramy się odnaleźć w tych tak bardzo skomplikowanych czasach. To co wiem na pewno, to fakt, że mówienie prawdy jest najpotężniejszą bronią jaką mamy. I jestem szczególnie dumna i zainspirowana przez kobiety, które poczuły się silne na tyle, by mówić o swoich historiach.

Winfrey podkreśliła, że akcja #meetoo wykracza poza branżę rozrywki.

Ta historia seksafera - przyp.red. nie dotyczy tylko branży rozrywkowej. Ona przekracza granicę kultur, geografii, rasy, religii, polityki czy miejsca pracy. Dlatego chce wyrazić wdzięczność kobietom, które były przez lata napastowane, ponieważ one, jak moja matka, miały dzieci i musiały je nakarmić, miały rachunki, które musiały zapłacić i miały marzenia, do których dążyły. Nie poznamy nazwisk tych kobiet. One pracują w fabrykach i restauracjach, na uniwersytetach. Są inżynierami, lekarzami i naukowcami. Są częścią świata techniki i polityki oraz biznesu. Reprezentują nas na igrzyskach olimpijskich i służą w armii

Oprah jest specjalistką od łamania tabu i mówienia prawdy prosto w oczy, nie bacząc na konsekwencje. Dla wielu kobiet, zwłaszcza czarnoskórych, jej słowa są drogowskazem. Przemówienie podczas Złotych Globów stało się najczęściej cytowaną wypowiedzią w sieci.

Chcę powiedzieć wszystkim dziewczętom, które nas oglądają, że na horyzoncie widać nowy dzień. I kiedy nadejdzie, będziemy to zawdzięczać wielu niezwykłym kobietom, część z nich jest tu teraz, i niektórym fenomenalnym mężczyzną. To oni walczą o to, by zostać liderami, którzy wprowadzą nas w czas, kiedy nikt nie będzie już musiał mówić „me too”.

Kim jest Oprah Winfrey?



Winfrey ma na koncie bolesne doświadczenia i jej przemówienie było podszyte jej osobistą historią. Swoją karierę Oprah rozpoczęła jako 22-latka w lokalnej stacji telewizyjnej w Nashville. Była pierwszą czarnoskórą kobietą, którą dopuszczono przed kamery w tym rejonie. Jej popularność szybko przekroczyła granice stanu. W 1986 roku Winfrey została gospodynią ogólnokrajowego talk-show. Liczba widzów rosła lawinowo, aż wreszcie zatrzymać się na 15 milionach. Amerykanie pokochali Oprah za to, że była „jedną z nich”. Była prostą dziewczyną, owocem przygody dwojga żyjących na kocią łapę, biednych nastolatków. Wychowała się w domu babki-dewotki, która biblijne cytaty wbijała do jej dziecięcej głowy za pomocą... skórzanego pejcza. Ten „emocjonalny ekshibicjonizm” szybko stał się znakiem rozpoznawczym Winfrey i jej siłą. Na początku lat 90., gwiazda rozpoczęła prywatną krucjatę przeciw duchownym molestującym nieletnich. Uznano, że posunęła się za daleko, dlatego postanowiła otworzyć się ponownie i wytłumaczyć swoją motywację. W odcinku programu zdradziła, że jako 9-latka została zgwałcona, następnie była molestowana seksualnie przez swojego wujka i jego kolegów, a mając 14 lat, urodziła dziecko, które zmarło w kilka dni po porodzie.

Oprah Winfrey jest potrzebna nie tylko kobietom, i nie tylko amerykankom. Gdyby świat bardziej cenił głosy odważnych ludzi, którzy zamiast nienawiści, chcą siać prawdę i nie boją się tego, może tacy ludzie jak Weinstein, jak obleśni wujkowie, jak koledzy ojczymów i braci, nie mieliby szans na przetrwanie.

