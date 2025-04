Jeśli podczas gali Złotych Globów dywan nie będzie koloru czarnego, to przynajmniej czernią się pokryje. Wiele na to wskazuje i tłumaczymy dlaczego.

Reklama

Aktorki pojawią się na Złotych Globach w czerni

Od października Hollywood żyje aferą z Harveyem Weinsteinem w roli głównej. Coraz więcej gwiazd zabiera głos w sprawie oskarżeń i nawołuje do zmian. Ostatnio Salma Hayek publicznie wyznała, że Weinstein zamienił w piekło jej życie i pracę przy filmie „Frida”. Ten film oglądamy już z zupełnie innym wrażeniem... Dlatego kobiety, które solidaryzują się z seksualnymi ofiarami oprawcy, nałożą tego wieczoru czerń na znak wsparcia dla kobiet i akcji #metoo, która była naturalnym efektem tej afery. Lawina oskarżeń o wykorzystywanie seksualne w Hollywood odbije się głośnym echem na każdej z filmowych amerykańskich imprez, a zwłaszcza Oscarów.

Jesteś niczym, ja jestem wszystkim. Mój penis to twój Oscar. Więc zamknij się i otwórz buzię - Harvey Weinstein.

Kobiety zaproszone na galę rozdania Złotych Globów planują założyć czarne stroje

Zarówno aktorki nominowane, jak i te, które będą statuetki wręczać, nałożą czerń. Niestety nie wszystkim ten pomysł przypadł do gustu. Ashley Judd, Asia Argento, Lucia Evans, Mira Sorvino, Rose McGowan - to m.in. one przełamały zmowę milczenia w „New York Times”, ale również w społecznościach (Instagramie, Facebooku). Dla wielu manifestacja kolorem swoich poglądów to tylko medialny szum, a nie dobra zmiana. Rose McGowan, która jest przeciwna czerni na Złotych Globach, na Twitterze opublikowała post w którym napisała:

Aktorki, np. Meryl Streep, które przez lata pracowały dla Potwora-Świni, w swoim milczącym proteście postanowiły ubrać się na czarno na Złote Globy. Ale to właśnie wasze milczenie jest problemem. Z wypiekami na twarzach odbierzecie te nic niewarte nagrody i nic się przez waszą czerń nie zmieni. Nie cierpię waszej hipokryzji. Może załóżcie od razu suknie od Marchesy?

Marchesa to firma odzieżowa założona przez żonę Weinsteina. Post szybko zniknął z profilu, ale nie dało się go zapomnieć. Złote Globy 2018 odbędą się 8 stycznia.

Zobacz:

„Gdy ją widzę, mam ochotę rozkwasić jej twarz. Życzę jej jak najgorzej”. Do czego może doprowadzić pracownika toksyczny szef?

Reklama

Była wyśmiewana, więc stworzyła szokującą sesję zdjęciową, by walczyć z hejtem. Daje do myślenia?