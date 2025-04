9 z 10

Emma Watson

Jest córką brytyjskich prawników Jacqueline Luesby i Chrisa Watsona. Po rozwodzie rodziców wyjechała wraz z matką i młodszym bratem, Alexem, do Oxfordshire. Od 6. roku życia, Watson chciała zostać aktorką i studiowała śpiew, taniec i aktorstwo w Stagecoach Theatre Arts. Od 2003 roku uczęszczała do żeńskiej Headington School, również w Oxfordzie. W roku 2009 zaczęła studia na uniwersytecie Brown w Providence, Rhode Island w USA. W wieku 10 lat występowała w różnych produkcjach szkolnych (w tym Młode lata Artura i Szczęśliwy książę), ale nigdy nie występowała profesjonalnie przed serią o Harrym Potterze. Do wzięcia udziału w castingu do filmu namówiła ją nauczycielka. Jej majątek na koniec 2009 roku wyniósł ponad 28 mln dolarów.