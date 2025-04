Przed nami premierowy odcinek nowego programu „Supermodelka Plus Size”. Nowy format to odpowiedź na wszędobylski ideał piękna, jakim jest bycie ekstremalnie szczupłą. Show nie hołduje zasadzie, by mieć nadwagę, tylko wyglądać zdrowo i ponętnie. Szykuje się świetne show, które będziemy z chęcią oglądać!

Supermodelka Plus Size - od września na antenie

Od środy 6 września na antenie telewizji Polsat będzie można przez kilka tygodni obserwować zmagania kobiet w rozmiarze XXL i ich trudną drogę do bycia modelką. Jednak nie oczekujcie, że będzie tylko płacz, łzy i wyczerpanie. W programie czekają na widzów chwile śmiechu, wzruszeń, a także wiele emocjonujących momentów związanych z decyzjami jury.

Kto zasiądzie w jury programu?

W pierwszej polskiej edycji programu Supermodelka Plus Size za jurorskim stołem zasiądą: projektantka Ewa Minge, fotograf Emil Biliński, modelka plus size i blogerka Ewa Zakrzewska oraz model Rafał Maślak. Jurorzy będą nie tylko decydować, kogo zobaczymy w kolejnym odcinku, ale też będą pełnić rolę prowadzących i mentorów. Zgodnie z wymogami formatu będą to eksperci związani z modą i modelingiem.

Wiemy, kto poprowadzi „Top Model Plus Size”. Poznajecie tę panią?

Kandydatki, które przyszły na otwarty casting zaprezentowały pełen wachlarz typów urody i osobowości, ale też powodów, jakie zdecydowały o zgłoszeniu do programu. W domu modelek zamieszka złota 15-tka największych nadziei modelingu plus size. Wśród nich będą kobiety, które marzą nie tyle o karierze, co o spełnieniu i zrobieniu czegoś dla siebie.

Wśród kandydatek znalazła się dwudziestosześcioletnia matka czwórki dzieci. Pierwsze urodziła w wieku zaledwie 20 lat. Przy olbrzymim wsparciu kochającego partnera, chce spełnić swoje marzenie i zostać modelką. Nie chodzi jej jednak jedynie o siebie. Pragnie pokazać kobietom i matkom, że nawet mama czwórki dzieci może być piękna, zadbana i aktywna zawodowo, na czym nie ucierpi jej rodzina.

W programie pojawi się także uczestniczka dyskryminowana przez lata w szkole ze względu na swój wygląd. Pomysłodawcy programu zdradzają, że pojawi się również wzruszająca historia kobiety, która niemal dotknęła dna.

Dziewczyna jest szkalowana z powodu wagi. Zaczyna się odchudzać. Waży zaledwie 40 kilogramów! Cudem odzyskuje zdrowie i siłę dzięki rodzicom. Postanawia przestać przejmować się swoją wagą i zacząć normalnie żyć, nawet będąc plus size. Swoim udziałem w programie chce pokazać do czego może doprowadzić dyskryminowanie osób o większym rozmiarze.

Telewizyjna jesień to masa nowości i programów rozrywkowych . My namawiamy do oglądania (z dziećmi!) show, w którym może nie ma na celu być dydaktyczne, ale wierzymy, że będzie wielką lekcją dla tych, którzy choć raz szykanowali kogoś z powodu jego wyglądu. Jak poradzą sobie w obliczu wyzwania? Chętnych zapraszamy w środy przed telewizory o 20.35.

