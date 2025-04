12 z 14

Drzewo marzeń

To absolutnie nowy projekt. Reality-show jest polską wersją formatu The Wishing Tree. W programie występują uczniowie szkół podstawowych w wieku od 8 do 13 lat. W każdym odcinku ekipa TVN odwiedza inną szkołę, a prowadzący Mateusz Gessler zachęca dzieci do wskazania wyjątkowych osób, które - ich zdaniem - zasługują na spełnienie marzeń.