38-letnia Pink słynie z niewyparzonego języka. Niejednokrotnie wzbudzała kontrowersje i głośno wypowiadała swoje zdanie. To ona jako pierwsza skrytykowała Beyonce, że ukrywa swój prawdziwy wiek. Podobno czarnoskóra gwiazda nie urodziła się w 1981 roku, a 1979, tak jak właśnie Pink.

Jednak wracając do samej Pink? Artystka jest dumna ze swojej figury, nawet jeśli niektórzy określają jej umięśnioną sylwetkę za mało kobiecą. Gwiazda potrafi odbijać krytykę i stawiać na swoim. Jest doskonałym przykładem - body positive. Ostatnio na swoim Instagramie wrzuciła zdjęcie z bardzo budującym podpisem.

Czy uwierzyłybyście, że ważę 73 kilogramy i mam 160 cm wzrostu? Według przyjętych standardów to znaczy otyłość. Wiem, że wagowo nie jestem w miejscu, w którym chciałabym być po drugim dziecku, ale chol***, nie czuję się otyła! Jedyne co czuje to to, że jestem sobą. Dziewczyny schodzimy z wag!

- napisała Pink na Instagramie

Pink nawołuje do tego, by oceniać siebie przez pryzmat samopoczucia, a nie tego, jakie są przyjęte standardy. Według ogólnoprzyjętej klasyfikacji większość z nas powinna iść na dietę. Dlatego powinnyśmy trzymać się z dala od wag i przestać myśleć, co powie społeczeństwo.

Co wy na to? Uważacie, że to co mówi Pink jest słuszne?