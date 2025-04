Książę Harry zdecydował się z okazji ślubu podarować Meghan Markle wyjątkowy prezent. Jest to także niezwykły gest i uczczenie pamięci jego tragicznie zmarłej matki.

Gdy małżonkowie opuścili zamek w Windsorze, by udać się na przyjęcie weselne, fotografowie dostrzegli na palcu panny młodej okazały pierścionek. Należał on w przeszłości do księżnej Diany! Książę Harry dał go swojej ukochanej z okazji ślubu.

Prezenty ślubne Harry'ego i Meghan

Książę Harry i Meghan Markle poprosili zaproszonych gości, by zamiast drogich prezentów przeznaczyli pieniądze na wybrane przez nich fundacje i organizacje pożytku publicznego. Królowa Elżbieta podarowała wnukowi i jego wybrance tytuł księcia i księżnej Sussex. I na tym miały się zakończyć prezenty dla książęcej pary.

Jednak wielbiciele rodziny królewskiej i brytyjskie media wiedzieli, że Harry szykuje niespodziankę i wyczekiwali informacji na ten temat. I gdy tylko ukazały się zdjęcia świeżo poślubionych opuszczających zamek w Windsorze i udających się na wesele, bystrzy obserwatorzy dostrzegli na palcu Meghan Markle okazały pierścionek należący kiedyś do matki Harry'ego - księżnej Diany.

Pierścionek Diany Spencer na palcu Meghan Markle

To wyjątkowy podarunek - historia klejnotu sięga 1997 roku, w którym Diana Spencer zginęła w wypadku pod Paryżem. Kilka miesięcy przed śmiercią odebrała wykonany na specjalne zamówienie szmaragdowy seledyn otoczony diamentami, zrobiony przez prestiżowy zakład jubilerski Asprey. Ten prezent to nie tylko dowód wielkiej miłości Harry'ego do Meghan, to także hołd złożony księżnej Dianie.

