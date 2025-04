Ostatnie tygodnie dla Popka musiały być intensywne. Niedzielny trening do programu „Taniec z gwiazdami” zakończył się dla rapera fatalnie – zasłabł i trafił do szpitala. Czy jego stan zdrowia pozwoli mu wrócić do show i walczyć o Kryształową Kulę?

„Właśnie wyszedłem ze szpitala. Powiem wam w skrócie, co się stało. Robiłem trening taneczny i tam miałem góra-dół, góra-dół. Wyszedłem z treningu i zacząłem się zataczać, zwymiotowałem i tak jest do dzisiaj, nosi mnie na boki, a nie jestem pijany, nie mam stabilizacji w nogach” – poinformował w nagraniu, które wrzucił na Instagrama.

Raper przyznał też, że martwi się swoim stanem zdrowia i prosi swoich fanów o wsparcie. „Trzymajcie za mnie kciuki. Może mi przejdzie, piszcie, jeśli mieliście coś takiego, że na przykład ktoś po treningu przez dwa dni nie mógł stać na nogach, nie mógł utrzymać równowagi. Bo lekarze nie wiedzą, co jest grane. Mam nadzieję, że wrócę” – wyznał Popek.

Fani rapera bardzo się przejęli jego stanem. „Zdrowia! Trzymamy kciuki!”, „Dasz radę Popuś”, „Wrócisz królu! Wierzymy w to!@”, „Jesteśmy z tobą” – czytamy w komentarzach pod ostatnim filmem Popka.

W „Tańcu z gwiazdami” Popek tańczy w duecie z Janją Lesar. Nie wiadomo, czy będzie w stanie wrócić na parkiet i czy wystąpi w piątkowym odcinku.

