Każda ciąża jest inna i każda kobieta wraca do formy w swoim czasie. Niektórym zajmuje to krócej, a innym dłużej. Jedne kobiety czują dużą presję, by szybko zrzucić przybrane kilogramy, a drugie z kolei skupiają się w pełni na relacji z dzieckiem, zaś to, jak wyglądają, nie ma dla nich z początku większego znaczenia.

Nie ma idealnego momentu na to, by zacząć wracać do formy i jest to bardzo indywidualna sprawa. Jak wyglądały brzuchy gwiazd po porodzie? Po niektórych z nich w ogóle nie widać, żeby było w ciąży, a inne z dumą pokazują rozstępy!

Poporodowe brzuchy polskich gwiazd

Anna Lewandowska urodziła 20 dni temu, a brzucha, który niedawno pokazała na swoim Instagramie, mogłaby pozazdrościć jej niejedna z nas! Trenerka fitness podkreśla, że wszystko to zasługa aktywności fizycznej przed i w czasie ciąży. Gdyby nie ćwiczenia, z pewnością nie udałoby się jej tak wyglądać w krótkim czasie po porodzie.

Równie szybko do formy wróciły Sara Boruc i Marina Łuczenko. Chociaż obie WAGs są bardzo szczupłymi kobietami, ich brzuchy wróciły do stanu sprzed ciąży w błyskawicznym tempie!

Nie wszystkie gwiazdy jednak chwalą się idealną sylwetką. Inne wręcz przeciwnie - z ogromną dumą pokazują rozstępy na brzuchu. Nie ma co się w końcu dziwić: urodzenie małego człowieka to spore wyznanie. Do takich gwiazd należy między innymi aktorka Agnieszka Sienkiewicz. Żartobliwie pisze, że próbowała go już wciągnąć, ale się nie daje.

Niedoskonałości swojej poporodowej sylwetki postanowiła pokazać także Anna Skura. Pomimo tych drobnych mankamentów sylwetki, z jej zdjęcia aż promieniuje radość i szczęście, którego doświadczyć może jedynie świeżo upieczona mama.

