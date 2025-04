Zachcianki ciążowe to bardzo poważna sprawa. Jak w końcu żyć, gdy serce woła o słodycze lub wręcz przeciwnie - słone przekąski? Nie sprzyjają one zdrowemu odżywianiu, ale umówmy się: raz na jakiś czas trochę słodyczy w życiu nie zaszkodzi!

W polskim showbiznesie będziemy mieć niedługo prawdziwy baby boom, a gwiazd także nie omijają ciążowe pragnienia. Ostatnio na swoim Instagramie Basia Kurdej-Szatan pochwaliła się pysznym deserem, który został jej podarowany w prezencie. Wygląda naprawdę smakowicie!

Zachcianki ciążowe Basi Kurdej-Szatan

Na zdjęciu dodanym przez aktorkę widzimy, że na kwarantannie raczy się... kawową bezą. Taki tort to zdecydowanie nie jest łatwa sprawa i musimy przyznać, że bardzo zazdrościmy Basi Kurdej-Szatan takich znajomych.

„Czas łasucha nastał” pisze aktorka w poście pod zdjęciem. To chyba znaczy, że nie martwi się dodatkowymi kilogramami, które mogą jej przybyć w trakcie ciąży. I bardzo dobrze! To z całą pewnością nie jest czas na to, by odmawiać sobie takich przyjemności.

Barbara Kurdej-Szatan i jej mąż, Rafał Szatan mają już jedną córeczkę, 8-letnią Hanię. Póki co małżeństwo nie zdradziło jeszcze płci drugiego dziecka, ale według niektórych może o tym świadczyć apetyt aktorki na słodkości...

Według ciążowych przesądów apetyt na łakocie oznacza, że przyszła mama niedługo urodzi dziewczynkę. Jeśli zaś łaknie się raczej słonych i pikantnych przekąsek, może się być pewnym, że na świat przyjdzie chłopiec. Czy to oznacza, że rodzina Szatanów może przygotowywać się już na drugą córkę?

Ten przesąd sprawdził się w przypadku Anny Lewandowskiej. Trenerka fitness przez całą ciążę uwielbiała słodycze - na swoje InstaStory wrzucała zdjęcia pysznych ciast czy omletów na słodko. Kilka dni temu na świat przyszła jej druga córka - Laura.

Do wyjątkowej słabości do słodyczy przyznała się także Małgorzata Rozenek, jednak do tej pory wraz z Radosławem Majdanem utrzymywali, że spodziewają się chłopca. Albo więc przesądy w ich przypadku się nie sprawdzają, albo na świat przyjdzie jednak dziewczynka!

