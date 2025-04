Pogrzeb Konrada Gacy odbył się 21.08.2018 roku w Lublinie. Uroczystość miała charakter publiczny. Ostatnie pożegnanie rozpoczęło się w Kaplicy Cmentarza Komunalnego na Majdanku w Lublinie. Ciało dietetyka i trenera zostało skremowane. Na terenie cmentarza umieszczono telebim, na którym wyświetlano zdjęcia Konrada Gacy oraz transmisję z pogrzebu.

Konrada Gacę żegnali członkowie rodziny, przyjaciele, znajomi, a także klienci, którzy zjechali na tę okazję z całej Polski. Promotora zdrowego stylu życia pożegnano wzruszającymi słowami.

Każdy z nas doświadczył dobra z jego strony. Znałem go od lat. Przygotowywałem z Patrycją do ślubu, chrzciłem ich córkę. Był dobrym człowiekiem. Zostawmy opinie, hipotezy. Nie można ukoić bólu, tylko Bóg to potrafi

- mówił ksiądz.