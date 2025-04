Nie żyje Konrad Gaca - informuje „Kurier Lubelski”. Przedsiębiorca, trener, autor książek i twórca słynnej diety odchudzającej został znaleziony martwy o 5 rano w swoim domu pod Lublinem. Miał 42 lata.

Na razie nie jest znana przyczyna śmierci Konrada Gacy. Sprawę bada policja i prokuratura. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Na jej wyniki trzeba będzie poczekać.

Niespodziewaną śmierć Konrada Gacy skomentował jego wspólnik, który ujawnił swoje podejrzenia na temat przyczyny śmierci trenera.

Najprawdopodobniej doszło do zatrzymania akcji serca podczas snu, ale to się dopiero okaże. To była nagła śmierć. Nikt się tego nie spodziewał i nie przypuszczał, że coś takiego może się wydarzyć

- powiedział Marcin Gogłoza z GACA SYSTEM w rozmowie z wp.pl.