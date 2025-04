Już wkrótce zobaczymy Małgorzatę Kożuchowską w zupełnie nowym wydaniu? Wiele na to wskazuje! Patryk Vega zdradził w jednym z wywiadów, że chętnie widziałby gwiazdę w swoim najnowszym filmie. Jednak Małgorzata Kożuchowska, by zmierzyć się z wyzwaniem, musiałaby... odważyć się na radykalną zmianę wizerunku!

Małgorzata Kożuchowska to jedna z tych gwiazd, o których można powiedzieć, że ich wizerunek jest nieskazitelny. Zawsze perfekcyjnie wystylizowana, świetnie umalowana i uczesana. Z wielkim wyczuciem dobierająca role filmowe, a do tego - z poukładanym życiem prywatnym. Małgorzata Kożuchowska dla wielu jest niedoścignionym ideałem.

Małgorzata Kożuchowska: Zmars​zczek nie liczę

Okazuje się, że jest reżyser, który chętnie widziałby aktorkę w zupełnej innym wydaniu. Tym reżyserem jest Patryk Vega, twórca takich kinowych hitów jak "Botoks" czy "Kobiety mafii".