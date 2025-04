Efektowny pierścionek z ogromnym szafirem i diamentami to tradycyjny prezent zaręczynowy, który Kate Middleton otrzymała od księcia Williama. Od dnia oficjalnego ogłoszenia zaręczyn pary w listopadzie 2010 roku na serdecznym paru Kate połyskuje ogromny klejnot. Stał się on znakiem rozpoznawczym księżnej Cambrigde. Okazuje się jednak, że niewiele brakowało, by pierścionek z szafirem zdobyłby dziś dłoń księżnej Sussex.

Od dnia zaręczyn księżna Kate niemal go nie zdejmuje. W oficjalnej sytuacji bez pierścionka zaręczynowego widziano ją zaledwie raz. Miało to miejsce w czasie odwiedzin w jednym ze szpitali dziecięcych, w którym obowiązuje ścisły zakaz noszenia dużej biżuterii, która może być siedliskiem groźnych bakterii. Księżna Kate chętnie udziela się charytatywnie. Nic dziwnego, że jej aktywność przywodzi na myśl Lady Di, pierwszą właścicielkę pierścionka z szafirem.

To był zaręczynowy pierścionek mojej matki, więc pomyślałem, że to dobry pomysł. Przecież nie będzie jej przy nas, żeby cieszyć się tym wszystkim. To mój sposób, żeby być bliżej niej. Nie jestem ekspertem, ale dowiedziałem się, że to szafir i diamenty. Jestem pewien, że wszyscy rozpoznają ten pierścionek

- mówił książę William w wywiadzie zaręczynowym udzielonym telewizji ITN.