Suknia ślubna Meghan Markle już przeszła do historii. Prosta, z łódkowym dekoltem, welonem i bardzo długim trenem - paryskiego domu mody Givenchy - wywołała kontrowersje. Wielu komentatorów i znawców mody uważa, że kreacja ślubna Meghan Markle była za skromna. Księżna Sussex, na wieczór miała przygotowaną inną suknię, bardziej odważną.

Harry dons dinner suit to drive his new wife to their evening reception in an electric Jag https://t.co/qEmpKHmo68 #RoyalWedding pic.twitter.com/mrnpcOxsjT — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 19 maja 2018

Książę Harry i Meghan, księżna Sussex po ceremonii zaślubin udali się na prywatną kolację i przyjęcie zorganizowane przez królową Elżbietę. Po dwóch godzinach pojawili się na kolejnej uroczystości, wydanej przez księcia Karola. Wieczorem, księżna Meghan zaprezentowała się w kolejnej kreacji. Tym razem nieco bardziej odważnej. Podkreślająca figurę suknia bez rękawów, została zaprojektowana przez Stellę McCartney.

Wszystko o ślubie Meghan Markle i księcia Harry'ego! Najnowsze doniesienia, najświeższe zdjęcia, najciekawsze filmy, opinie, kontrowersje

The Duke and Duchess of Sussex depart Windsor Castle for a reception hosted by The Prince of Wales at Frogmore House, in a silver blue Jaguar E-Type Concept Zero. This vehicle was originally manufactured in 1968, and has since been converted to electric power #RoyalWedding pic.twitter.com/hRrxEUlFlJ

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 maja 2018