Piosenkarz i skrzypek Sebastian Karpiel-Bułecka, znany jako wokalista zespołu „Zakopower”, choć od lat posługuje się imieniem Sebastian, tak naprawdę nosi inne imię.

Paulina Krupińska zdradziła, czemu rodzice zdecydowali się na inne imię.

Jak nazywa się Sebastian Karpiel-Bułecka?

Pierwsze imię muzyka to Łukasz. Sebastian to jego drugie imię, jednak to właśnie tego zawsze używał.

Jego mama dała mu na imię Łukasz Sebastian, twierdząc, że nie da mu na imię na pierwsze Sebastian, żeby ludzie nie mówili na niego „Sobek, Sobek!”. - powiedziała Paulina Krupińska.

Prezenterka dodała jednak, że jego mama nigdy nie nazwała go Łukaszem. Od początku więc mówiono na niego Sebastian. Gdy go poznała, od razu powiedział jej o tym.

Przyznała, że lubi imię Łukasz, ponieważ to imię nosi jej brat. Nie wyobraża sobie jednak, by miała tak samo zwracać się do męża.

Mój mąż czasem ma takie sytuacje, że dzwoni ktoś z banku i mówi dzień dobry panie Łukaszu (...) musi minąć parę sekund żeby zrozumiał, że to jest on. - dodała Paulina Krupińska

Paulina Krupińska dodała, że jej mąż zapewne wkrótce zdecyduje się na to, by kwestię imienia prawnie uporządkować.

Małżeństwo niedawno obchodziło 2. rocznicę ślubu. Para doczekała się dwójki dzieci: córeczki Antoniny i synka Jędrzeja.

