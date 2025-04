Dziś Paulina Krupińska jest szczęśliwą żoną Sebastiana Karpiel-Bułecki oraz mamą pięcioletniej Antoniny i trzyletniego Jędrzeja. Jak się jednak okazuje, nie zawsze miała szczęście w miłości. Była Miss Polonia szczerze opowiedziała o swoich doświadczeniach i tym, czego ją nauczyły.

Reklama

Paulina Krupińska szczerze o wybaczaniu zdrad

Dziennikarka przyznaje, że zdarzało się jej wybaczać zdrady w swoim życiu. Zdarzało się, że wybaczyła tę sytuacją, ale ona się powtarzała. To dla Pauliny Krupińskiej jest już nie do zaakceptowania.

Paulina Krupińska mówi też, że czasem zdrada jest wybawieniem dla kobiety. Trudne doświadczenia mogą być świetnym punktem wyjścia do przerobienia różnych problemów, a także dojścia do tego, czego się chce, a czego przede wszystkim nie chce się w związku. Z perspektywy czasu gwuazda może powiedzieć, że to, co się jej przytrafiło było bardzo dobrą nauczką.

Paulina Krupińska nie ma wątpliwości - gdyby nie została skrzywdzona w poprzednich związkach i gdyby nie przemyślała tego, czego oczekuje od takiej relacji, z pewnością nie byłaby w stanie docenić tego, co ma.

Dzisiaj jest już spokojna - jak sama mówi, jest w takim momencie swojego życia, że nie potrzebuje już nic oprócz tego, by jej i jej rodzinie zawsze towarzyszyło zdrowie. Póki ma zdrowie, może pracować, ma czas dla swoich dzieci i męża. Dba jednak o higienę życia - nie lubi być zajętą osobą, dlatego stara się jak może, by równo dzielić czas między karierę, samą siebie i rodzinę.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Skandal w polskim Top Model. Marcin Tyszka skrytykował modelkę plus size

Jak Kasia Cichopek zareagowała na propozycję poprowadzenia śniadaniowego programu TVP?

Paweł Wilczak ostro skrytykował zachowanie Tomasza Karolaka. Chodzi o brak maseczki