Maseczki od samego początku pandemii wzbudzają bardzo mieszane uczucia - jedni przyjmują do wiadomości, że to podstawowy środek ochrony osobistej i noszą je tak, jak nakazują wprowadzone na ten trudny czas przepisy. Inni - niestety niekoniecznie.

Argumentów mają sporo - bo to niezgodne z konstytucją, bo to niezdrowe, bo niewygodne, bo okulary parują... Ostatnio na zakupach w Ikei Tomasz Karolak powiedział pracownikom, że nie będzie nosił maseczki, bo... nie musi. Jest aktorem, więc regularnie przechodzi testy na koronawirusa. Ochroniarze w sklepie mieli jednak inne zdanie. Aktor został wyprowadzony. Całą sytuację opowiedział później na swoim InstaStory.

Paweł Wilczak krytycznie o aferze maseczkowej Tomasza Karolaka

Do sytuacji odniosło się naprawdę sporo gwiazd. Szymon Majewski zażartował, że niechęć do maseczek w przypadku aktorów może wynikać z obawy o bycie nierozpoznanym na ulicy, zaproponował więc specjalną maseczkę w wersji bikini - zasłaniającą tylko usta i nos. Słów krytyki nie szczędziła także Karolina Korwin-Piotrowska. Na swoim Instagramie skierowała do niego mocne słowa:

Jak jest taki kozak, to niech idzie trochę popracować na oddział, gdzie leżą chorzy na COVID-19.

Do sytuacji krytycznie odniósł się także Paweł Wilczak. Aktor bardzo trafnie podsumował całą sytuację, porównując ją do innego, równie nieodpowiedzialnego i bezsensownego zachowania.

Są też ludzie, którzy chcą przechodzić po pasach na czerwonym świetle. Czy na to należy pozwalać? Moim zdaniem to jest głupota. Jest taki moment, że nie przechodzimy na czerwonym świetle. No i koniec - mówi Paweł Wilczak.

Paweł Wilczak, chociaż jest kolegą po fachu Tomasza Karolaka i również ciągle pracuje na planie serialu, otwarcie przyznaje, że sam nosi maseczki, rękawiczki i się dystansuje.

