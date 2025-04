Chyba każdy z nas pamięta jakąś bajkę oglądaną w dzieciństwie. Jednym łezka w oku zakręci się na wspomnienie kultowego „Reksia”, inni tej bajki nie pamiętają, za to z rozrzewnieniem wspominają „Gumisie”.

Tym razem gwiazdy zdradziły, jakie bajki oglądały w dzieciństwie. Czy swoim dzieciom także je pokazują?

Kultowe bajki z dzieciństwa gwiazd



Czasy, gdy w telewizji nie mieliśmy dziesiątek kanałów z bajkami dla dzieci, dawno minęły. Dzisiaj nie trzeba już wyczekiwać „Wieczorynki”, by obejrzeć serial animowany, wybór bajek zarówno w telewizji, jak i w internecie jest ogromny.

Ma to swoje dobre i złe strony, bo wciąż mówi się o tym, że dzieci oglądają za dużo bajek, a same bajki też pozostawiają wiele do życzenia. Ilość agresji w animacjach przeraża niektórych rodziców. Ostatnio dużo mówi się też o przekazywaniu złych wzorców. Na tapet bierze się wówczas popularną bajkę o różowej śwince, specjaliści twierdzą nawet, że „Świnka Peppa” może być niebezpieczna dla dzieci.

Karolina Gliniecka, autorka popularnego bloga modowego „Charlize Mystery”, zapytana o swoją ulubioną bajkę wymieniła „Gumisie”. Blogerka urodziła się w 1989 roku, a ponieważ kreskówka była emitowana w wieczornym paśmie dla dzieci wielokrotnie w latach 90. i później, mogła zapisać się w pamięci.

Tym bardziej że bardzo różniła się od wcześniejszych animacji. Była bardzo kolorowa, a co więcej - jej postacie były bardzo rozmowne, nie to, co „Krecik”...

Okazuje się jednak, że i on cieszył się wielkim uznaniem wśród dzieci, a jednym z nich była Omenaa Mensah. Prezenterka z nostalgią wspomina też inne ulubione bajki: „Chip i Dale: Brygada RR”, „Miś Uszatek”, „Reksio”.

Myślę, że gdyby dzisiejszym dzieciakom pokazać te bajki i te wartości, które są w nich przemycane, myślę, że byłaby to jeszcze lepsza lekcja edukacji dla nich niż to, co czasami widać w tych nowoczesnych bajkach. - powiedziała Omenaa Mensah.

Gwiazda dodała, że jest przerażona ilością agresji we współczesnych bajek. Przyznała, że jest ciekawa, jakie byłyby reakcje dzieci, gdyby zobaczyły, co oglądali ich rodzice. Czy „Reksio” miałby jeszcze szansę oczarować publiczność?

