„Świnka Peppa” to bajka uwielbiana przez dzieci z różnych części świata. Wielu rodziców nie widzi nic złego w przygodach małej świnki i jej brata George’a. Jak możemy przeczytać na różnych portalach - również zagranicznych - specjaliści mają inne zdanie na ten temat. Widzą dużo niebezpieczeństw związanych z włączaniem maluchom tej bajki. Według nich regularne odtwarzanie różnych odcinków „Świnki Peppy” może spowodować uszkodzenie mózgu dziecka. Na co jeszcze dokładnie każą zwracać uwagę?

Świnka Peppa – co w niej takiego złego?

Jeśli obejrzymy z dzieckiem kilka odcinków "Świnki Peppy" z pewnością zauważymy, że mała bohaterka oprócz tego, że jest miła i zabawna, potrafi być złośliwa, wyśmiewać się z innych, zapominać o szacunku do rodziców i dobrym traktowaniu rodzeństwa.

Jej brat naśladuje niewłaściwe zachowanie siostry. Poza tym je same niezdrowe rzeczy: ciasto czekoladowe, pizzę i ciastka, natomiast o warzywach nie chce słyszeć (choć kilka razy udaje się rodzicom go namówić na zjedzenie czegoś zdrowego). Czy to dobry przykład dla dziecka? Z pewnością nie, ale czy to oznacza, żeby z całkowicie rezygnować z bajki?

Czy powinniśmy zrezygnować z włączania "Świnki Peppy"?

Tak naprawdę większości bajek można coś zarzucić. Także tym, które oglądali rodzice dzisiejszych maluchów, gdy sami byli mali. To nie oznacza, że nie należy selekcjonować kreskówek. Z pewnością niektóre bajki, mimo że są kolorowe i przyciągają uwagę, są za głośne, ich bohaterowie więcej krzyczą niż mówią i są agresywni. Właśnie takich bajek warto unikać.

A dlaczego nikt nie krytykuje kreskówek pełnych agresji, tylko akurat "Świnkę Peppę"?

Ekspertka od wychowania dzieci Karen Phillip komentuje tę sytuację jako przesadzoną i głośno mówi o tym, że nie ma nic przeciwko znanej bajce o świnkach, mimo że to właśnie ją cytują dziennikarze jako przeciwniczkę Peppy. Zatem decyzję należy zostawić rodzicom.

Co jest najważniejsze przy wyborze bajek?

Dobrze jest też pamiętać, że niezależnie od tego, jakie bajki wybierzemy dla naszych dzieci, nie powinniśmy zostawiać ich samych przed telewizorem. W kreskówkach można znaleźć różne zachowania bohaterów, a rodzic jest właśnie od tego, żeby dziecku pokazywać te dobre i złe (zarówno w bajkach jak i życiu) oraz mu je na bieżąco tłumaczyć.

