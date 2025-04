Do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej zwykle przystępuje się w wieku 8-10 lat. Na zdjęciach komunijnych gwiazd widać, że jakiś czas temu wszędzie panowała moda na rozłożyste sukienki, obowiązkowym dodatkiem był także piękny wianek.

Gwiazdy wspominają ten dzień jako bardzo uroczysty, a pamiętają nie tylko prezenty, lecz także gości, którzy towarzyszyli im w tym dniu.

Gwiazdy wspominają dzień Pierwszej Komunii Świętej

Niektóre panie zdradziły, że ich rodzice musieli się nieźle wykosztować, by młode damy miały na sobie sukienki swoich marzeń.

Rodzice wyciągnęli wszystkie zaskórniaki, żeby kupić mi sukienkę, która mi się spodobała. - wyznała Doda.

Dorota Rabczewska miała jednak więcej okazji, by prezentować się w białej kreacji - wystąpiła w niej m.in. w konkursie na Małą Miss Ciechanowa.

Joanna Koroniewska powiedziała, że jej mama specjalnie na tę okazję opłaciła operatora, który sfilmował uroczystość. To dziś dla aktorki bardzo cenna pamiątka, ponieważ jest jedyną, na której może oglądać mamę (matka aktorki zmarła w 2000 roku).

Katarzyna Zielińska wspomina, że po komunii mogła kupić pierwszy fortepian, na którym następnie uczyła się gry.

Olga Frycz dodała, że to nie były łatwe czasy, ale matka chrzestna wykosztowała się, by kupić dziewczynce wymarzoną sukienkę. Swój strój komunijny dobrze pamięta także Zuzanna Bijoch. Z przejęcia zapomniała zabrać do kościoła wianek, po który musieli wracać jej rodzice.

Dla Doroty Gardias był to pierwszy publiczny występ (śpiewała w kościelnej scholi).

