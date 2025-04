3 z 6

Małgorzata Rozenek

Małgorzatę Rozenek kochamy za dobry styl, zabawne teksty z telewizyjnych programów i odwagę w wypowiadaniu się na tematy tabu. Sama nazywa siebie „udomowioną feministką”. To właśnie ona jako jedna z pierwszych polskich gwiazd przyznała, że jej synowie, z małżeństwa z Jackiem Rozenkiem, przyszli na świat dzięki metodzie in vitro. Stanęła w obronie innych kobiet, które urodziły swoje dzieci temu zabiegowi. 10-letni Staszek i 8-letni Tadek wyrastają pod skrzydłami silnej i niezależnej mamy. A Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wspominają, że marzą, by dołączyła do nich jeszcze córka...