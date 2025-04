Dzień Matki to jedno z najbardziej wyjątkowych świąt, jakie obchodzimy w ciągu całego roku. Z tej okazji postanowiłyśmy nagrać film, w którym składamy najserdeczniejsze życzenia mamom - ale nie tylko swoim - wszystkim mamom na całym świecie!

Jakie są nasze mamy?

Nie da się ukryć, że dla wszystkich nas mamy to jedne z najważniejszych osób na całym świecie. To właśnie one poświęcały się nam w całości, gdy byłyśmy dziećmi - nierzadko kosztem samych siebie, kosztem realizacji własnych marzeń.

Troszczyły się o nas gdy wychodziłyśmy na podwórko, gdy przeżywałyśmy pierwsze zawody miłosne. Wychowały nas na takich ludzi, jakimi jesteśmy dzisiaj. To wszystko, co dziś mamy, zawdzięczamy właśnie im!

Ten nieoceniony wkład, jaki wniosły w nasze życie nasze mamy procentuje każdego dnia. Widzimy w nich swój autorytet, najlepszą przyjaciółkę, mentora. W dorosłym życiu pomagają nam w podjęciu trudnych decyzji, kierują na właściwą drogę, wspierają, gdy pod naszymi nogami pojawiają się kłody. Czy istnieje bardziej wyjątkowa relacja od relacji mama - córka? Wydaje się, że raczej nie...

Dlatego...

Drogie mamy! Z okazji Waszego święta życzymy wam przede wszystkim zdrowia i siły w pokonywaniu codziennych trudności! Życzymy wam spełnienia najskrytszych marzeń, życia przepełnionego miłością i spokojem. Dziękujemy wam za to, że po prostu jesteście! Bez was i waszego wsparcia nie byłoby nas



Zapraszamy do obejrzenia materiału video!

Czego życzyć mamie w dniu jej święta? Oto najpiękniejsze życzenia na Dzień Matki!

Prezent na Dzień Matki - tani, ale genialny!