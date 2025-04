Pewnie nie zaskoczy was fakt, że filmowa Anastasia Steele jest córką aktorki Melanie Griffith. Bądź co bądź, niedaleko pada jabłko od jabłoni, więc nie dziwi nas fakt, że 25-latka również podążyła aktorską ścieżką. Na gali wręczenia Oscarów, Dakota pojawila się z mamą, Melanie Griffith.

Dakota Johnson rozgrzewa do czerwoności zagraniczne portale.

Rola w "50 twarzy Greya" przyniosła jej niewyobrażalny rozgłos.

Niestety tuż po premierze kinowego hitu, młoda aktorka rozstała się ze swoim chłopakiem, dlatego jej parą na ceremonii Oscarów 2015 była... jej mama, Melanie Griffith.

Widzicie podobieństwo? Nam rzucił się w oczy fakt, że obie panie są niezwykle szczupłe.

To z pewnością zasługa genów!

Oscary 2015 - gwiazdy na celowniku reporterów

Oscary 2015 to genialna okazja ku temu, aby przyłapać gwiazdy na swawolnych poczynaniach, a także... wypytać o to, co nas interesuje.

Wypowiedzi są dość spontaniczne, atmosfera sprzyja niekontrolowanym potokom słów...

Niektórzy jednak starają się bardzo pilnować, tak jak Melanie Griffith, która została zapytana o rolę Dakoty Johnson w "50 twarzach Greya" i o to, czy obejrzała film. Co usłyszeli fotoreporterzy?

Nie. Nie sądzę, bym była w stanie, to byłoby dziwne. Ona jest dobrą aktorką, nie muszę tego oglądać by wiedzieć, jak bardzo dobrą.

A jednak nawet aktorka z dużym doświadczeniem i dystansem nie może przemoć się, by obejrzeć erotyczny film z udziałem córki.

Nie jest to dla nas zbyt dużym zaskoczeniem, zwłaszcza po tym, jak usłyszeliśmy opinię żony Jamie'ego Dornana na temat produkcji.

