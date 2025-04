Od tygodni jednym z najczęściej podejmowanych tematów jest fenomen filmu "Pięćdziesiąt twarzy Greya". Były piski, były krzyki, były westchnienia... Jedna kobieta próbuje zachować dystans wobec całego zamieszania, dzielnie trwając u boku męża. Chodzi oczywiście o żonę Jamie'ego Dornana, Amelię Warner.

Aktorka pojawiła się u boku filmowego Greya na światowej premierze filmu, jednakże... nie chciała wcale go oglądać i nie ma zamiaru!

Trudno jej się dziwić - miliony kobiet na całym świecie przez najbliższe tygodnie będą odbywać do kin niemalże pielgrzymki, by obejrzeć tytułowego Greya w pełnej krasie.

Jamie Dornan wyznał w jednym z wywiadów:

Moja żona nie chce tego oglądać. Chce wspierać mnie i moją pracę. Nie byłbym w stanie siedzieć tam obok niej. Nie mam zamiaru wywierać presji, to jej decyzja. Ona doskonale wie, że to tylko udawanie, ale mimo wszystko oglądanie tego nie byłoby dla niej komfortowe.

Trzeba przyznać, że małżonkowie znaleźli się w co najmniej niezręcznej sytuacji.

Dakota Johnson, filmowa Anastasia Steele nie ma tego problemu, bowiem (jak na razie) jest singielką.

Ciekawi nas jednak, co o jej roli sądzi matka, Melanie Griffith i ojczym - Antonio Banderas!

