11 lutego gala Berlinale 2015 upłynęła pod znakiem filmu "50 twarzy Greya". Wczoraj odbył się premierowy pokaz ekranizacji kontrowersyjnej powieści E.L. James. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia!

Trzeba przyznać otwarcie, że obok tej pozycji nie można przejść obojętnie.

Rzesze kobiet na całym świecie zaczytują się w erotycznej powieści, inne zaś kwestionują jej jakąkolwiek wartość.

Jednakże nawet większość przeciwników "50 twarzy Greya" wybierze się do kina.

Powodów jest wiele, ale my podajemy jeden, absolutnie niekwestionowany - to po prostu fenomen.

Zdjęcia z premiery "50 twarzy Greya"

Z pewnością jesteście ciekawe, jak Dakota Johnson i Jamie Dornan zachowywali się na czerwonym dywanie.

Ta aktorska para z nieskrywaną nieśmiałością i skrępowaniem pozowała do zdjęć.

Trudno się dziwić - gdy gra się w najgłośniejszym filmie roku, ktory przesycony jest erotyzmem i namiętnością, nawet najbardziej wprawieni gracze sceny filmowej mogą poczuć się speszeni.

Przekonajcie się same!

