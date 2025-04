Olga Frycz jest gwiazdą, która dość rzadko pokazuje się publicznie, a jej zdjęć zrobionych przez paparazzich jest w sieci jak na lekarstwo. Gwiazda bardzo chroni swoją prywatność i skupia się na życiu rodzinnymi oraz wychowywaniu swojej małej córeczki. Przyznała jednak, że czasami zdarza się jej być nękaną przez namolnych fotografów.

Aktorka zdradziła, że w okresie ciąży wielu paparazzich chciało zdobyć jej zdjęcie z brzuszkiem. Wspomina sytuację, kiedy jeden z mężczyzn śledził ją przez cały dzień.

To był dla mnie trudny czas, piękny, ale też trudny i wtedy pamiętam była taka sytuacja, że jeden mężczyzna śledził mnie przez cały dzień. Nie wiedziałam, jakie on ma wobec mnie intencje. Zadzwoniłam do mojego wówczas narzeczonego, który przyjechał i wyjaśnił sytuację

- opowiedziała Frycz