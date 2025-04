Już niebawem na antenie TVP zagości kolejna edycja tanecznego show „Dance Dance Dance”. W programie polscy celebryci wcielają się w nowe, taneczne odsłony i walczą o sympatię widzów i surowego jury. Przed nami 3. sezon „DDD”, w którym wystąpią między innymi Damian Kordas i Ola Nowak.

Chociaż zwycięzca „Masterchefa” oraz „Tańca z Gwiazdami” i znana influencerka od lat darzą się sympatią, dotychczas nie łączyła ich zbyt duża zażyłość. Teraz wszystko ma szansę się zmienić, bo para będzie spędzać mnóstwo czasu razem na wspólnych treningach. Co skłoniło ich do wspólnego występu w show i kto wyszedł z inicjatywą?

Damian Kordas i Ola Nowak w „Dance Dance Dance”

Jak się okazuje, zaproszenie do programu otrzymała Ola Nowak, która poprosiła Kordasa o zostanie jej tanecznym partnerem. Co nią kierowało? Oczywiście sympatia do „tańczącego kucharza”, ale też jego sumienność i pracowitość.

Świetnie się dogadujemy. Nie da rady być tu, w programie, z osobą, z którą nie nadajesz na tych samych falach. Spędza się tutaj po prostu mnóstwo czasu wspólnie - wyznała Ola

Czy myślała jeszcze o kimś innym w roli partnera, a może od razu postawiła na Kordasa? Influencerka zdradziła, że w pierwszej chwili pomyślała o siostrze, jednak wiedząc, że ta nie zgodzi się na udział w show, wybrała Damiana.

