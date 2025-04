Nie ma co ukrywać, że większość gwiazd polskiego show biznesu działa na wielu frontach. Rzadko dany artysta skupia się na jednej dziedzinie, a próbuje swoich sił zarówno w wokalu, pracy telewizyjnej, aktorstwie, modelingu itp. Szczególną popularnością cieszą się występy w programach telewizyjnych, w których gwiazdy występują bardzo często.

Jedną z nich mogła być Doda, która zdradziła, że wiele lat temu otrzymała propozycję prowadzenia swojego show w bardzo popularnej stacji.

Pierwszą taką propozycję otrzymałam od Edwarda Miszczaka, kiedy wchodził na rynek TVN Style, który wtedy w ogóle nie był popularny. Pracowałam wtedy z Mają Sablewską i wyszłyśmy z tego spotkania i ja mówię: „TVN Style, co? Przecież nikt tego nie będzie oglądał”. Do głowy by mi nie przyszło, że telewizja się tak rozwinie

- wspomina Rabczewska