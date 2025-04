Do ślubu księcia Harry'ego z amerykańską aktorką Meghan Markle pozostało zaledwie kilka dni. Brytyjskie media spekulują, czy para zdecyduje się na zmianę terminu uroczystości. Powodem ma być stan zdrowia ojca panny młodej. Thomas Markle przeszedł zawał serca. Jednak to nie wszystko. Wielka Brytania żyje skandalem, którego negatywnym bohaterem jest ojciec przyszłej żony księcia Harry'ego.

Ślub Harry'ego i Meghan po znakiem zapytania?

Od miesięcy zastanawiano się, czy ojciec Meghan Markle w dniu ślubu poprowadzi swoją córkę do ołtarza. W końcu podano, że faktycznie tradycji stanie się za dość. Teraz wszystko się zmieniło. Ojciec Meghan Markle kilka dni przeszedł atak serca. Stan zdrowia ojca narzeczonej księcia Harry'ego pogorszył się po nagłośnieniu przez media skandalu z jego udziałem. Obecnie mężczyzna czuje się lepiej. Jednak wiadomo, że nie pojawi się na weselu córki.

Ślub bez ojca panny młodej

Mężczyzna współpracował z paparazzi, którzy zrobili mu zdjęcia z przygotowań do ślubu córki. Jeśli wierzyć doniesieniom brytyjskich tabloidów, Thomas Markle miał otrzymać za fotografie 100 tys. dolarów. Ojciec aktorki zaprzeczył, że kwota była tak wysoka. Wyznał, że wielokrotnie wcześniej proponowano mu płatne wywiady, czy udział w programach. Jednak za każdym razem odmawiał.

Ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle zbliża się wielkimi krokami! Poznaj najważniejsze fakty o royal wedding

Thomas Markle, ze względu na incydent ze zdjęciami sprzedanymi do mediów, nie chce zawstydzać córki. Stąd decyzja, by nie pojawić się na ślubie. Mężczyzna usprawiedliwił współpracę z paparazzi chęcią ocieplenia wizerunku po poprzednich publikacjach. Wówczas media pokazały jego zdjęcia z piwem. Wywołało to lawinę spekulacji na temat rzekomych problemów alkoholowych ojca Meghan Markle.

Meghan Markle może podobno liczyć na wsparcie przyszłego męża. Ponoć książę Harry miał namawiać przyszłego teścia, by jednak pojawił się na ceremonii.

Książę czuje się winny i wściekły, że taka sytuacja spotyka osobę, którą kocha z powodu tego, że jest z nim w związku. Chce chronić Meghan. Jest to dla niego bardzo trudne - pisze Daily Mail, powołując się na przyjaciela księcia Harry'ego.

Pałac Kensington oficjalnie odniósł się do sprawy w poniedziałek.

To jest bardzo osobisty moment dla pani Markle na kilka dni przed jej ślubem. Ona i książę Harry proszą ponownie o zrozumienie i szacunek również pana Markle w tej trudnej sytuacji - powiedział rzecznik prasowy.

W komunikacie nie poruszono kwestii zmiany terminu ślubu księcia Harry'ego z Meghan Markle. Wszystko wskazuje na to, że ceremonia odbędzie się zgodnie z planem, czyli w sobotę 19 maja w kaplicy św. Jerzego na Zamku Windsor.

Źródło: Daily Mail, TMZ

