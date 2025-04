W czwartek (16.08.2018) media obiegła informacja o niespodziewanej śmierci Konrada Gacy. Propagator walki z otyłością, przedsiębiorca, twórca GACA SYSTEM zmarł w wieku 42 lat. Prokuratura Okręgowa w Lublinie bada przyczynę śmierci Konrada Gacy. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Zlecono sekcję zwłok, która ma wyjaśnić, dlaczego zmarł Konrad Gaca.

„Fakt” dotarł do informacji na temat śmierci Konrada Gacy. Tabloid ujawnił, że mężczyzna został znaleziony martwy w swoim domu w Zemborzycach Tereszyńskich pod Lublinem. Około godziny 4 nad ranem żona dietetyka znalazła męża martwego, w salonie przed telewizorem. Wezwała karetkę. Lekarz stwierdził zgon.

Przyczynę śmierci Konrada Gacy wyjaśni sekcja zwłok. Wspólnik dietetyka ujawnił swoje podejrzenia. Wskazuje, że śmierć mogła nastąpić z przyczyn naturalnych.

Najprawdopodobniej doszło do zatrzymania akcji serca podczas snu, ale to się dopiero okaże. To była nagła śmierć. Nikt się tego nie spodziewał i nie przypuszczał, że coś takiego może się wydarzyć

- powiedział Marcin Gogłoza z GACA SYSTEM w rozmowie z wp.pl.