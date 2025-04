Konrad Gaca zyskał popularność, gdy tancerka Iwona Pavlovic, jurorka programu „Taniec z gwiazdami”, schudła kilkanaście kilogramów stosując się do zaleceń trenera. Od tamtego czasu rozwijał się Gaca System obejmujący 7 ośrodków w dużych miastach, hotel, własną linię suplementów oraz książki.

Niestety dobrą passę przerwała nagła śmierć trenera w sierpniu 2018 roku. Od tamtego czasu wszystkie ośrodki stacjonarne Gaca System zostały zamknięte, a firma, której Konrad Gaca był udziałowcem, znajduje się w upadłości. Mimo to dieta Konrada Gacy wciąż cieszy się pewną popularnością, ale jest dostępna wyłącznie przez internet.

Duża część poniższego tekstu powstała w czasach, gdy Gaca System funkcjonował pełną parą (2017 r.), generując nawet 26 milionów przychodów. Materiał zawiera uzyskane wtedy informacje, pozyskane od pracowników firmy związanej z Konradem Gacą.

Pierwszym, obowiązkowym krokiem do skorzystania z Gasa System było spotkanie informacyjne, w trakcie którego uczestnik mógł zapoznać się z pakietami, ośrodkiem (było 7 ośrodków: 2 w Warszawie, w Lublinie, w Katowicach, w Poznaniu, Zamościu oraz Trójmieście) i założeniami odchudzania.

Spotkanie wprowadzające było także możliwością poznania osób, które dietę Konrada Gacy ukończyły. W trakcie rozmowy telefonicznej zadałam pytanie, czy muszę uczestniczyć w tym spotkaniu, czy też mogę od razu umówić się indywidualnie z terapeutą. Spotkanie informacyjne jest koniecznie! To jednak dopiero początek elementów obowiązkowych.

Wizyty u terapeuty

Kim był terapeuta, który miał prowadzić uczestnika Gaca System? Zgonie z informacjami uzyskanymi na infolinii była to osoba wykwalifikowana przez Konrada Gacę. Czyli kto? Dietetyk, lekarz, fizjoterapeuta? Osoba pracująca na infolinii odpowiedziała tylko „to różnie”, ale uspokajała, że Gaca osobiście szkolił każdego terapeutę.

Pierwsza konsultacja z terapeutą trwała 40 minut, kolejne wizyty odbywają się co dwa tygodnie i na każdą trzeba zaplanować 20 minut. Nie więcej! Grafik był tak ściśle wypełniony, że nie było czasu na dodatkowe pytania. Zarzut ten często pojawiał się w opiniach internautów. Twój czas się skończył, ale masz jeszcze wątpliwości? Wyjaśnisz je następnym razem...

A kim był sam Konrad Gaca?

Konrad Gaca określał się mianem wojownika, eksperta ds. leczenia otyłości, twórcy przełomowego programu odchudzania. Gaca odchudzał miesięcznie kilka tysięcy osób, w tym także tych ze skrajną otyłością i problemami zdrowotnymi: nadciśnieniem, cukrzycą typu II i chorobami układu krążenia. Takie osoby, biorąc pod uwagę swoje własne bezpieczeństwo, powinny decydować się na wsparcie wykształconych dietetyków/lekarzy.

W Polsce nie ma ścisłych regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu dietetyka, ale studia wyższe powinny być jednym z głównych wyznaczników (choć nie jedynym) dobrego specjalisty. Żywienie to trudna dziedzina łącząca elementy medycyny, psychologii i towaroznawstwa.

Konrad Gaca legitymował się certyfikatem CNS (Certified Nutrition Specialist) przyznawanym na bazie amerykańskich wytycznych. Poziom wiedzy Gacy ciężko było zatem ocenić. Obcojęzyczna nazwa dobrze prezentuje się za to w biogramie.

Jadłospis diety Konrada Gacy otrzymywany był od razu na pierwszej konsultacji. Pracownik zapewniał, że jest on dobierany indywidualnie. Tylko jak to było możliwe, skoro wydruk otrzymywany był od razu na pierwszym spotkaniu?

Rozmawiając z osobami, które przechodziły przez Gaca System, często powtarzany był jeden zarzut wobec całego systemu. Diety są mało urozmaicone, a ilości pokarmów proponowane w jadłospisach bardzo małe.

Program Gaca System podzielony był na 3 etapy:

wprowadzający,

pracę właściwą,

wyprowadzenie z diety.

Gaca System – cena

Cena diety Konrada Gacy utrzymywana była w tajemnicy i nie sposób było jej uzyskać podczas wstępnej rozmowy informacyjnej. Osoba na infolinii naciskana wyjaśniała, że nie może absolutnie mówić o cenniku. Dlaczego? Nie i już! Żeby dowiedzieć się, ile trzeba było zapłacić za odchudzanie z wizjonerem Konradem Gacą, trzeba było osobiście stawić się w jednym z jego ośrodków.

Gaca System – trening i suplementacja

Poza jadłospisem stałe elementy programu to aktywność fizyczna i suplementacja. Wszyscy uczestnicy Gaca System stosowali multiwitaminę. Terapeuci mogli do programu dołączyć także inne preparaty np. z grupy tzw. meal replacement, zastępujących posiłki. Były to przede wszystkim różnego rodzaju koktajle.

W najbardziej intensywnym czasie współpracy zakładany spadek masy ciała wynosił nawet 7-12 kg w ciągu 2 tygodni. To bardzo dużo, wręcz niepokojąco dużo. W dietach redukcyjnych można bezpiecznie osiągnąć spadki od 0,5 do 1 kg tygodniowo. Jest więc duże ryzyko, że tak znaczne obniżenie wagi, jakie następowało w początkowym etapie stosowania Gaca System, wynikało po prostu z odwodnienia.

fot. Gaca System – efekty/ Adobe Stock, NDABCREATIVITY

Po rozmowie telefonicznej nasza redaktorka poczuła się zniechęcona. Wokół całego Gaca System tworzyło się otoczkę niepotrzebnej tajemnicy, a uczestniczenie w programie miało charakter wspólnoty zbudowanej na autorytecie guru.

Opinie, jakie można było znaleźć w internecie o Gaca System, były bardzo skrajne. Od osób zachwyconych, które schudły kilkadziesiąt kilogramów i poprawiły wyniki badań, po osoby, które dietę Konrada Gacy przypłaciły zdrowiem, efektem jojo, wypadającymi włosami oraz kompletnym brakiem sił. Wszyscy podkreślali przy tym, że u Gacy nie było odstępstw. Było tak, jak mistrz zaplanował albo wcale.

Od lat na Facebooku istnieje nawet grupa „Gacowicze – negatywne skutki diety” zbierająca wszystkich, którzy borykają się z niekorzystnymi efektami programu. Z drugiej strony rozmawiałam z osobą, która po kilku latach od współpracy z Gaca System utrzymuje obniżoną masę ciała, choć sama przyznaje, że nie stosowała się ściśle do zaleceń, a jadłospisy były przeraźliwie monotonne.

Skąd ta popularność Gaca System?

Kiedy czytasz o niezwykłych efektach diet, zawsze pamiętaj o tzw. efekcie wirusowym. Gdy chudnie jedna osoba dowiaduje się o tym co najmniej kilkanaście innych w jej otoczeniu. Część z nich postanawia spróbować i również traci na masie ciała, ale w tym czasie osoba, od której wszystko się zaczęło, prawdopodobnie już odnotowała efekt jojo. O tym jednak już tak chętnie się nie informuje! W ten sposób rozprzestrzeniają się mody dietetyczne. Tak właśnie najprawdopodobniej działała dieta Konrada Gacy.

Nie ulega wątpliwości, że biznes Konrada Gacy zmobilizował do odchudzania tysiące osób – wielu pomógł, innym zaszkodził. W takiej sytuacji normalne jest, że opinie są skrajnie różne. Niepokojąca jest jednak ogromna liczba negatywnych ocen.

Po śmierci Konrada Gacy wszystkie ośrodki stacjonarne zostały zamknięte. Jedyną dostępną aktualnie formą odchudzania jest program odchudzający online dostępny na platformie fit2be.pl. Na stronie padają zapewnienia, że to dokładnie ta sama metoda stosowana kiedyś w ośrodkach Gaca System. Rozmowy z terapeutami odbywają się przy pomocy wideokonsultacji. W pakiecie otrzymuje się:

dietę,

ćwiczenia,

wspomniane wideokonsultacje,

mailowe wsparcie konsultantów,

nieograniczony dostęp do bazy wiedzy oraz wideo poradników treningowych,

dostęp do wewnętrznej grupy dyskusyjnej,

rabat na suplementy w sklepie internetowym.

Ile kosztuje dieta Konrada Gacy online?

Na portalu z dietą Konrada Gacy online udostępniono cennik, z którego wynika, że

cena 28-dniowego pakietu programu odchudzającego to 229 zł ,

, cena 84-dniowego pakietu programu odchudzającego to 537 zł ,

, cena 168-dniowego pakietu programu odchudzającego to 954 zł ,

, cena 336-dniowego pakietu programu odchudzającego to 1188 zł.

Artykuł pierwotnie opublikowano 25.05.2017 r. Ostatnia aktualizacja: 15.06.2023.

