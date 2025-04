Uczestnicy programu „Hotel Paradise” dość szybko zyskali w kraju miano celebrytów, których poczynania śledzą z zapartym tchem tysiące fanów. Aktualnie trwa emisja 3. sezonu show, a w mediach społecznościowych widzowie na bieżąco komentują bohaterów, ich wygląd i zachowanie.

Jedną z najcześciej omawianych postaci jest Nathalia Fok, która w programie skradła serce Marcina i to właśnie z nim tworzy parę. Kobieta oprócz udziału w programie jest również tancerką, która występuje w teledyskach.

Czy Nathalia z „Hotelu Paradise” miała operację plastyczną szczęki?

Fani „Hotelu Paradise” zarzucają Nathalii, że poddała się szeregom zabiegów plastycznych, a jej uroda nie jest dziełem natury. Czy młoda celebrytka faktycznie skusiła się na chirurgiczne poprawki?

Nathalia zdradziła, że faktycznie, jeden element jej twarzy jest wynikiem pracy skalpela, a jest to nos. To jednak jedyna operacja, na jaką się zdecydowała. Nie poprawiała za to szczęki, co też wiele osób jej zarzuca.

Moja szczęka jest moją szczęką, nie nie podjęłam się takiej operacji, nie ingerowałam tutaj jakkolwiek w moją szczękę. Jest taka, jak jest - podsumowała

Celebrytka podkreśliła też, że wyszukiwanie jej zdjęć z przeszłości, celem udowodnienia rzekomych zabiegów, jest bez sensu. Dla niej oczywistym jest bowiem fakt, że z wiekiem wygląd twarzy się zmienia i takie porównania niczego nie dowodzą.

