Uczestnicy programu „Hotel Paradise” dla widzów zyskali niemal miano celebrytów, których poczynania obserwują i komentują na bieżąco w mediach społecznościowych. Aktualnie trwa emisja 3. sezonu show, a jednymi z najbardziej lubianych bohaterów są Krystian i Basia.

Para stworzyła prawdziwą i wydawało się, dość trwałą relację. Niestety, podczas jednego z przeparowań, Basia została wyeliminowana z programu.

Związek włoskiego przystojniaka i uroczej blondynki z dołeczkami w policzkach, skomentowała Nathalia Fok, która w programie skradła serce Marcina i to właśnie z nim tworzy parę. Czy jej zdaniem związek Krystiana i Basi był szczery?

W jednym z odcinków programu doszło do nieprzyjemnego zajścia, kiedy podczas wspólnej imprezy Krystian podtopił Basię w basenie. Ta wystraszyła się i popłakała, zaś jej partner zamiast przeprosić i pomóc, śmiał się z całej sytuacji.

Nathalia odniosła się do tego zdarzenia i zdradziła, że jej osobistym zdaniem Krystian zachował się nieodpowiednio.

Uważam, że Krystian powinien być pierwszą osobą, która reaguje. Ja pocieszałam Basię, zauważyłam, że płacze, że coś jest nie tak. Bardzo zdziwiło mnie to, że Krystian nie pomógł Basi, tylko stał obok zmieszany i nie wiedział, co robić. Widział, że Basia płacze. Dla nas to było dziwne, co on robił

- podsumowała