Natasza Urbańska pokazała nogi i dekolt na prezentacji swojej kolekcji MUSES

Wow! Natasza Urbańska wie, jak zwrócić na siebie uwagę. Czerwone usta, dekolt i odkryte nogi to przepis na sukces? Zobacz, jak wyglądała na prezentacji kolekcji MUSES, swojej autorskiej marki.

To, że Urbańska próbuje swoich sił w modzie, to już wiemy. Teraz zaprezentowała najnowszą kolekcję, która jest dedykowana elitom. Ekskluzywna kolekcja jest dostępna w kilku wybranych miejscach. Czy to dobra strategia marketingowa? Kiedy po raz pierwszy Urbańska zaprezentowała kolekcję swoich ubrań, wielu wróżyło aktorce i tancerce bankructwo i niepowodzenie. Teraz mówimy o sukcesie Nataszy Urbańskiej!

Piękna, ale często niedoceniana Natasza Urbańska wybrała na tę szczególną dla siebie okazję granatowy welurowy kostium-garnitur oraz czerwone, jak z Moulin Rouge, szpilki Aquazurra. Co sądzicie o jej looku?

