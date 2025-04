Urlop macierzyński przeszkadza w karierze? Bynajmniej! Małgorzata Kożuchowska jest dowodem na to, że bycie mamą to nie tylko jedna z najpiękniejszych życiowych ról, lecz także korzyść wizerunkowa.

Reklama

Kiedy 7 miesięcy temu na świecie pojawił się synek Małgorzaty Kożuchowskiej, Jan Franciszek, gratulacjom nie było końca. "Gdybym dostała Oscara, to pewnie nie otrzymałabym tylu życzliwych słów i gratulacji. To było niezwykle miłe", zwierzyła się niedawno Kożuchowska. Jednak powodów do radości Małgosia ma znacznie więcej. Wbrew temu, co sugerowały niektóre media, po porodzie jej kariera nie przyhamowała. Wręcz przeciwnie! Kożuchowska nadal jest gwiazdą 2 cieszących się od lat niesłabnącą popularnością seriali – "Rodzinki.pl" w Dwójce oraz "Prawa Agaty" w TVN. Zagra także w kontynuacji jednego z największych polskich hitów kinowych – "Listach do M. 2". Ale to nie wszystko!

Nazwisko Kożuchowskiej to marka

O aktorkę biją się najwięksi polscy reklamodawcy. Chcą, by swoją twarzą firmowała wszystko – od zakupów, przez kosmetyki, aż po oferty ubezpieczeniowe. Nic więc dziwnego, że aktorka ma status jednej z najlepiej zarabiających polskich gwiazd. Ile mogą wynosić jej roczne zarobki? Nawet 1,2 miliona złotych rocznie! Co składa się na tę przyprawiającą o zawrót głowy kwotę...?

ONS.pl

Jak nieoficjalnie dowiedziało się "Party", za jeden dzień zdjęciowy na planie "Rodzinki.pl" aktorka inkasuje ok. 3,5 tys. złotych. Niedawno Małgosia zagrała też w reklamie ubiezpieczyciela.

W spocie widać, jak aktorka siedzi na kanapie w eleganckim salonie, a na dywanie leżą porozrzucane zabawki dziecka. Nieoficjalnie "Party" dowiedziało się, że za roczny kontrakt aktorka mogła dostać około 400 tys. złotych. Tej kwocie nie dziwi się Rafał Baran, specjalista w branży reklamowej.

Matki to bardzo dobra grupa docelowa dla reklamodawców. To właśnie one z reguły decydują o zakupach dla całej rodziny.

Specjaliści twierdzą też zgodnie, że Kożuchowska skorzystała na tym, że po urodzeniu dziecka budzi inne skojarzenia niż przed ciążą. Wtedy była kobietą sukcesu i ikoną mody, dziś jest także spełnioną matką.

Kiedyś mogły się z nią utożsamiać dziewczyny stawiające na karierę. A od kilku miesięcy zaczęła się z nią identyfikować największa społeczna grupa kobiet: zapracowane matki. Dlatego nie ma się co dziwić, że reklamodawcy ustawiają się do Kożuchowskiej w kolejce.

Na podstawie Party/Iwona Zgliczyńska

Reklama

Zobacz:

Ranking najlepiej opłacanych gwiazd

Ile zarabia Kożuchowska?

Rusin w szykownej sukience na imprezie dla bogaczy