Przygotowania do ślubu zaczynają się często nawet rok wcześniej, a dzień przed weselem stoi pod znakiem ostatnich poprawek, makijażu i... wielkiego stresu. Większość gwiazd na swoje wesela szykuje się z pomocą najlepszych makijażystów i fryzjerów. Jak wyglądały przygotowania Natalii Siwiec? Będziesz zaskoczona!

Natalia Siwiec zdradza kulisy swojego ślubu z Las Vegas

Śluby w światowej stolicy rozrywki rządzą się swoimi prawami. Miasto słynie z małżeństw zawieranych przez przypadkowe osoby (nierzadko pod wpływem alkoholu), ale wiele osób już wcześniej decyduje się właśnie tam powiedzieć sobie „tak” przed ołtarzem. Wśród nich znalazła się także Natalia Siwiec.

Jak się jednak okazuje, gwiazda nie szykowała się do swojego ślubu godzinami, a po niezbędne dokumenty z urzędu stanu cywilnego wybrała się ze swoim mężem w... kostiumach kąpielowych! I to zaledwie chwilę przed właściwą ceremonią.

Modelka zdradziła, że gdy już uporali się z formalnościami, zostało im jedynie 30 minut, by przyszykować się do ślubu. Natalia Siwiec musiała sama wykonać ślubny makijaż, a jakby było tego mało to jej (jeszcze wtedy) przyszły mąż poprosił ją, by ta uprasowała mu koszulę!

Jak widać, ta zwariowana historia potwierdza, że nie trzeba szykować się godzinami na ten ważny dzień. Chociaż większość panien młodych woli jednak dokładnie zaplanować tych ostatnich kilka godzin przed ceremonią, trzeba przyznać, że ślub na wariackich papierach wyszedł tej parze na dobre.

Natalia Siwiec i Mariusz Raduszewski wzięli ślub w 2012 roku, a po pięciu latach na świat przyszła ich pierwsza córeczka Mia.

