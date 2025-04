Joanna Krupa od samego początku nie ukrywała, że wybór imienia dla dziecka będzie ciężki. Nie tylko ze względu na szeroki wybór możliwych imion, ale też ze względu na różne zdania jej i jej męża, Douglasa Nunesa.

Aktorka koniecznie chciała nadać dziecku dwuczłonowe imię – jak Grace Kelly czy James Dean, jeśli urodziłby się chłopiec. Jej mąż zaś popierał pomysł z dwuczłonowym imieniem, ale proponował, by jedno było polskie, a drugie – irlandzkie. Na to zupełnie nie zgadza się modelka, która uważa, że takie połączenie brzmiałoby co najmniej dziwnie.

Joanna Krupa wybrała imię dla córeczki

Wybór imienia dla córeczki modelki był tak trudny, że niedawno zdecydowała się nawet poprosić o pomoc swoich fanów na Instagramie. Zapytała ich, jakie imiona dla dziewczynek najbardziej się im podobają. Czy wśród propozycji odnalazła właśnie to jedyne imię?

Wygląda jednak na to, że małżeństwo doszło w końcu do porozumienia i zdecydowało się na imię, które zadowoli ich obojga. Córeczka Joanny Krupy i Douglasa Nunes będzie miała na imię Sofia Grace – oboje więc postawili w pewien sposób na swoim.

Joanna Krupa jest obecnie w 32 tygodniu ciąży. Małą Sofię Grace urodzi pod koniec października lub na początku listopada – zostało już więc naprawdę mało czasu! To już prawie ostatni dzwonek, by zacząć kompletować wyprawkę dla noworodka.

Zaawansowana ciąża nie przeszkadza modelce w tym, by nadal aktywnie pracować w showbiznesie. Jeszcze niedawno kręciła nową edycję Top Model, często udziela wywiadów, a nawet.. wywija ciążowym brzuszkiem na swoim Instagramie. Ciąża zdecydowanie służy Joannie Krupie. Wygląda naprawdę kwitnąco!

