Instagram Natalii Siwiec potrafi zrobić wrażenie na jej obserwatorach. Egzotyczne podróże, piękne wnętrza i zdjęcia radosnej rodziny sprawiają, że na jej profilu naprawdę jest co podziwiać. W komentarzach nigdy nie brakuje dziesiątek komplementów i zachwytów, jednak powtarza się w nich zwykle też jedno to samo pytanie. Skąd ona i jej mąż mają na to wszystko pieniądze?

Reklama

Na czym dorobili się Natalia Siwiec i Mariusz Raduszewski?

Natalia Siwiec jest fotomodelką i aktorką, a popularność zyskała w 2012 roku, gdy została nazwana „Miss Euro 2012”. Zauważyły ją też zagraniczne media, które okrzyknęły ją polską Larissą Riquelme. Od tej pory występowała w wielu programach i reality show, zagrała w kilku filmach oraz serialach, a także teledyskach oraz sztukach teatralnych.

Mariusz Raduszewski w mediach przedstawia się jako menadżer swojej żony, ale oprócz tego prowadzi kilka dodatkowych biznesów. Swojego majątku dorobił się przede wszystkim jako współwłaściciel firmy kosmetycznej FM Group w Brazylii. Właśnie w Ameryce Południowej poznał Natalię Siwiec, gdy ta pracowała tam jako modelka.

Dzisiaj Mariusz Raduszewski ma bardzo luźną pracę i rzadko kiedy musi pojawiać się w biurze, dzięki czemu może spędzać dużo czasu ze swoją żoną oraz córką. Dodatkowo pomaga Natalii Siwiec organizować jej pracę.

Modelka wyznała, że gdy jej mąż pracował normalnie, ich związek niestety prawie się rozpadł. Kosztem mniejszych przychodów, zmienił więc tryb pracy. Dziś dzieli czas między biznes oraz rodzinę, a Natalia Siwiec przyznaje, że jest pod wrażeniem tego, jak świetnie radzi sobie z córką.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Weronika Rosati skończyła 37 lat. Pamiętasz jej pierwsze role?

Gwiazda „365 dni” przyznaje, że dostaje od fanów... ich nagie zdjęcia. Jak na nie reaguje?

Iga Świątek pokazała Robertowi Lewandowskiemu środkowy palec na Gali Mistrzów? To wideo podbija internet