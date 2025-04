Weronika Rosati urodziła się 9 stycznia 1984 roku w Warszawie. Już jako nastolatka zaczęła uczęszczać do ogniska teatralnego przy Teatrze Ochoty, a także na zajęcia tańca i akrobatyki w Studiu Buffo. Drogą wyjątku jeszcze przed maturą została przyjęta do prywatnej policealnej Szkoły Aktorskiej im. Haliny i Jana Machulskich, a już w 2003 roku dostała się na Wydział Aktorski PWSFTviT w Łodzi.

Pierwsze role Weroniki Rosati

Swój aktorski debiut miała jednak już jako 15-latka. Weronika Rosati zagrała zakonnicę u boku Leona Niemczyka. Film nie został jednak ostatecznie nigdy wydany, zatem oficjalnie na ekranie zadebiutowała dopiero rok później, w 2000 roku, odgrywając rolę Niki w serialu „Klasa na obcasach”.

Aż do 2005 roku Weronika Rosati dostawała głównie epizodyczne role w jednych z najbardziej znanych polskich seriali telewizyjnych, między innymi w „Samo życie”, „As”, czy „Marzenia do spełnienia”. W latach 2002-2005 grała w serialu „M jak Miłość” rolę Ani, bliskiej przyjaciółki Kingi oraz dziewczyny Pawła. Do obsady po kilkunastu latach wróciła w 2018 roku.

Przełomem w karierze aktorki był jednak „Pitbull” Patryka Vegi z 2005 roku. Chociaż rola aktorki nie została doceniona przez widzów, to film został okrzyknięty kultowym.

Po roli u Patryka Vegi przed Weroniką Rosati otworzył się wielki świat. Już w 2006 roku miała za sobą pierwszą międzynarodową produkcję - i to nie byle jaką, bo u samego Davida Lyncha. „Inland Empire” to surrealistyczny film nagrywany między innymi w hotelu Grand w Łodzi. Oprócz Weroniki Rosati zagrało też w nim kilku innych polskich aktorów, między innymi Karolina Gruszka, Leon Niemczyk oraz Krzysztof Majchrzak.

